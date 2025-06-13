نيويورك تايمز: مقتل قاآني بقصف اسرائيلي في طهران

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مصدر إيراني، يوم الجمعة، بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

وكانت "القناة 14" العبرية، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بأن قاآني، ما يزال على قيد الحياة على عكس القادة الآخرين، مثل قائد الحرس الثوري الذي تأكد مقتله.

وأفادت بأنه وخلافا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري إسماعيل قاآني لم يتم القضاء عليه حتى الآن، على عكس قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الجوية والفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، اللذين تم تأكيد مقتلهما.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.

وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي الواسع.