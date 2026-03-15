نيويورك تايمز: قدرات إيران تجاوزت توقعات أميركا وإسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الأحد، بأن قدرة إيران على خنق مضيق هرمز وتوسيع نطاق الحرب كانت أكبر من توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما نقلته عن مسؤولين.

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجاهل نصيحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، واستهدف مستودعات النفط الإيراني".

وأشار المسؤولين إلى أن "رؤية نتنياهو كانت أن احتراق خزانات النفط سيخلق فوضى داخل القيادة الإيرانية، ونتيجة قصف خزانات النفط الإيرانية كان هجوم إيران على منشآت نفطية بالمنطقة".

وأضافت "نيويورك تايمز" عن المصادر: أن "قدرة إيران على خنق مضيق هرمز وتوسيع نطاق الحرب أكبر مما توقعناه"، لافتين إلى أن "الحرس الثوري قد يحتفظ بالوقود النووي ليفاوض به ويدفعنا للتراجع"، فيما أشاروا إلى أن "تقديرنا لا يزال أن الحرب ستستغرق من 4 إلى 6 أسابيع".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.