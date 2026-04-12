نيويورك تايمز: سياسات ترمب تضع أميركا على حافة هزيمة مذلة

شفق نيوز- واشنطن

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم الأحد، من تداعيات سوء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أن ذلك دفع الولايات المتحدة إلى حافة هزيمة استراتيجية ومذلة.

وذكرت الصحيفة، أن "هناك أربع انتكاسات رئيسية للمصالح الوطنية الأميركية جاءت نتيجة مباشرة لما اعتبرته إهمالاً من قبل ترمب"، مشيرة إلى أن "هذه التطورات أسهمت في إضعاف موقع الولايات المتحدة على الساحة الدولية".

وأضافت أن "هذه الانتكاسات لا تقتصر على الداخل الأميركي فحسب، بل تمتد لتؤثر على منظومة الديمقراطية العالمية، في ظل تراجع النفوذ الأميركي مقابل صعود قوى أخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "من أبرز الضربات التي تلقتها الولايات المتحدة والعالم، يتمثل في تنامي نفوذ إيران على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس تحولات متسارعة في موازين القوى الدولية".

وأوضحت أن "ترمب عجز عن تقديم تفسير واضح لاعتقاده بأن أي محاولة لتغيير النظام في إيران قد تنجح هذه المرة، مقارنة بمحاولات سابقة لم تحقق أهدافها".