"نيويورك تايمز": إسرائيل على وشك ضرب إيران دون ابلاغ واشنطن

شفق نيوز/ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يوم الأربعاء، عن تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية في واشنطن من احتمال إقدام إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مفاجئة لإيران، دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، أبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتفظ بخيار الضربة العسكرية حتى في حال توصُّل طهران وواشنطن إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل كانت تفكر فعلياً في تنفيذ هجوم خلال هذا الشهر، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض إعطاء الضوء الأخضر، مفضلاً استمرار المفاوضات مع طهران.

وأكد نتنياهو خلال محادثاته مع ترامب أن "ضعف إيران لن يستمر طويلاً"، داعياً إلى استغلال اللحظة المناسبة لتوجيه ضربة، لكن ترامب رد بأن هذا الضعف يشكل فرصة أفضل لإبرام اتفاق ينهي تخصيب اليورانيوم الإيراني بشكل كامل.

في المقابل، عبّرت تل أبيب عن قلقها من أن تؤدي المفاوضات الحالية إلى اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بمواقع لتخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره تهديداً وجودياً. مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بات منفتحاً الآن على فكرة التفاهم المؤقت مع إيران، كخطوة أولى نحو اتفاق شامل، متراجعاً عن موقفه السابق الرافض لهذه الصيغة، وفقاً للصحيفة.

وتناقش واشنطن حالياً، بالتعاون مع سلطنة عمان، مشروعاً إقليمياً لإنتاج وقود نووي مخصص لمحطات الطاقة، بمشاركة دول في المنطقة بينها إيران، ضمن محاولة لاحتواء الأزمة عبر مسار اقتصادي، تقني مشترك.