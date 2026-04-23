نيويورك تايمز تكشف الوضع الصحي لمجتبى خامنئي: فوض الحرس الثوري باتخاذ القرارات

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يوم الخميس، عن معلومات حول وضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، فيما بينت أنه فوض قادة في الحرس الثورب باتخاذ القرارات بدلا عنه.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إيرانيين، إن "مجتبى خامنئي فوّض جنرالات الحرس الثوري باتخاذ القرارات لصعوبة التواصل معه".

وأضافت أن "الرسائل تصل مجتبى خامنئي مكتوبة وتسلم له عبر سلسلة بشرية موثوقة، وأنه سيحتاج إلى جراحة تجميلية"، مبينة أنه "يعاني صعوبة في التحدث منذ إصابته".

وأكملت أن "وجه خامنئي وشفتاه احترقا بشدة في الهجوم الإسرائيلي، وأنه خضع لعملية جراحية في إحدى يديه ويتعافى ببطء".

ولفتت إلى أنه: جُرِحت إحدى ساقي مجتبى في الهجوم وهو في انتظار زرع طرف صناعي، وأنه مازال يتمتع بوضع ذهني حاد رغم إصابته".

وأشارت إلى أن: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يساهم في علاج مجتبى خامنئي، بصفته طبيبا.

وقالت أيضا: الوصول إلى مجتبى خامنئي حاليا محدود وصعب للغاية، ومحاط حاليا بفريق من الأطباء.