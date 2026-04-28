نيويورك تايمز: ترمب غير راضٍ عن المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مستشاريه بعدم رضاه عن آخر مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن "قبول المقترح الإيراني قد يُفسَّر داخل الإدارة على أنه حرمان لترمب من تحقيق نصر سياسي في هذا الملف".

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن "عدداً من المسؤولين في إدارة ترمب يشككون في مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات حقيقية في المفاوضات الجارية".

وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين أن "التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز يمثل الخيار الأمثل لتخفيف التوترات وضمان استقرار أسواق الطاقة".

كما أشارت المصادر إلى أن "مسؤولين آخرين داخل الإدارة يعتقدون أن استمرار الحصار لمدة شهرين إضافيين قد يفاقم الضغوط على قطاع الطاقة الإيراني بشكل كبير".

وقدمت إيران للولايات المتحدة مقترحاً جديداً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مقابل تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية وتسريع التوصل إلى اتفاق، وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين مطلعين.