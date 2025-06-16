"نيميتز" تتحرك إلى الشرق الأوسط على وقع التصعيد الإسرائيلي - الإيراني

شفق نيوز/ أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر الصين الجنوبي، صباح الاثنين، متجهة غرباً نحو الشرق الأوسط، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقرراً في ميناء بوسط فيتنام.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران، مع تواصل تبادل الضربات بين الجانبين منذ أيام، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكانت حاملة الطائرات تخطط لزيارة مدينة "دانانج" في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرين أحدهما دبلوماسي قالا لوكالة رويترز، إن الرسو الرسمي الذي كان مقرراً في 20 حزيران ألغي.

وأوضح المصدر الآخر، أن السفارة الأميركية في فيتنام أبلغته بالإلغاء بسبب "متطلبات عملياتية طارئة".

ووفقاً للموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، أجرت مجموعة (نيميتز كاريير سترايك جروب) التي تتبعها حاملة الطائرات عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي "في إطار الوجود الروتيني للبحرية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.