نهاية الأسبوع.. إسرائيل تحذر شركات الطيران من "تصعيد أمني محتمل"

حدد رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، شموئيل زكاي، موعد أكثر "فترة حساسة أمنياً" بالنسبة للرحلات الدولية، وذلك في رسالة وجهها مساء اليوم الأحد، إلى شركات الطيران الأجنبية التي تسيّر رحلات إلى مطار بن غوريون.

وأكد زكاي في الرسالة التي قد تدل على موعد تصعيد أمني محتمل في المنطقة، أن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير الجاري و1 شباط/ فبراير المقبل، قد تمثل "بداية فترة أكثر حساسية على الصعيد الأمني"، وذلك وفقاً لموقع "N12" الإسرائيلي.

وأكدت الرسالة أنه في حال إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، ستُمنح الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تسهيل خروج شركات الطيران الدولية وركابها.

وأوضح زكاي أن التقييمات الحالية الصادرة عن سلطة الطيران المدني وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تشير إلى استمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمالات التصعيد.

وأشار إلى أن هناك احتمالاً، وإن كان غير مرتفع، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يسهم في خفض مستوى التوتر في المنطقة.

وشددت الرسالة على أنه في حال تبين أن مستوى أمان معقول لا يمكن ضمانه، فسيتم إغلاق المجال الجوي دون تردد، كما حدث في حزيران/ يونيو 2025، وكذلك في نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر 2024.

كما أوضح زكاي أن أنظمة الدفاع لا تزال في حالة انتشار كامل وعلى أعلى درجات الجاهزية، مؤكداً أن آليات التنسيق بين الجهات المختصة مستقرة وتعمل بشكل كامل ومكثف.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت أول أمس الجمعة، إن شركات سفر أوروبية ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعدد من دول المنطقة بسبب التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "شركة الطيران الهولندية KLM ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وبعض الدول في المنطقة الجمعة السبت الماضيين، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة".

كما نقلت القناة ذاتها أن "الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده على خلفية التحركات الأميركية والتهديد بالهجوم على إيران".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن "هناك قوة كبيرة تتجه نحو إيران"، مؤكداً أنه "هدد إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام"، بحق المتظاهرين.