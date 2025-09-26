"نقطة سوداء".. جعجع يهاجم حزب الله بسبب صخرة الروشة

شفق نيوز- بيروت

هاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يوم الجمعة، حزب الله على خلفية أحداث صخرة الروشة أمس الخميس، واصفاً ما حدث بأنه "نقطة سوداء إضافية في سجل الحزب".

وقال جعجع تعليقاً على أحداث الروشة، إن "حزب الله لم يتعلم من المآسي التي شهدها لبنان وما حدث يمثل نقطة سوداء إضافية في سجله".

وأشار جعجع إلى أن أكثرية اللبنانيين ممثلة بحكومة الرئيس نواف سلام تسعى لإثبات قدرة الدولة على فرض النظام وتحقيق الاستقرار، بينما يصر حزب الله على إظهار العكس، بحسب بيان صادر عنه.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "دولة فعلية بدأت تتشكل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها"، مشيداً بمساعي الرئيس سلام "لتفادي تفاقم الوضع وإصدار التعاميم اللازمة للتجمعات".

واعتبر رئيس القوات اللبنانية، أن حزب الله "ضرب الضوابط المحددة عرض الحائط".

وانتقد جعجع عمل الأجهزة الأمنية، واصفاً إياها بأنها تصرفت "كأن لا علاقة لها بالقوانين"، مطالباً باستدعاء المسؤولين قانونياً عن الترخيص والتحقيق معهم، وإجراء تحقيقات داخلية من قبل الوزارات المعنية لتحديد المسؤوليات وسد الثغرات، وفقاً للبيان.

وشدّد على أن الشعب اللبناني يتوق إلى قيام دولة القانون، وأن "القوات اللبنانية" وكل المخلصين لن يتهاونوا مع أي محاولة لعرقلة ذلك، داعياً اللبنانيين إلى دعم الحكومة ورئيسها في مسعاهم لتحقيق الدولة المنشودة.

وكان الآلاف من مناصري حزب الله شاركوا، أمس الخميس، في تجمّع أمام صخرة الروشة في بيروت إحياء للذكرى السنوية الأولى لمقتل الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله بغارات إسرائيلية، مع إضاءة الصخرة بصورته، على الرغم من رفض السلطات لهذه الخطوة.

وندّد رئيس الوزراء اللبناني بمنشور على "أكس"، أمس الخميس، بإضاءة الصخرة، معتبراً أن ذلك "يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع".

وقال إن "الموافقة نصّت بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البر ولا من البحر ولا من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

وطلب سلام من وزراء الدفاع والداخلية والعدل، "اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذا للقوانين المرعيّة الإجراء".