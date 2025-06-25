نقص في الذخائر يربك الجيش الإسرائيلي بعد فتح 3 جبهات

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون أمريكيون، يوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في بعض الأسلحة الرئيسية، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي يخوضها على عدة جبهات، أبرزها الحرب مع إيران التي استمرت 12 يوماً، والحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى المواجهات التي اندلعت في لبنان الصيف الماضي ضد حزب الله.

ونقلت شبكة "أن بي سي"، اليوم، عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة، تعاني من نقص ملحوظ في الذخائر.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب فيها عن امتعاضه من الطرفين الإيراني والإسرائيلي بسبب خرقهما لوقف إطلاق النار الذي بدأ صباح أمس الثلاثاء عقب وساطة قطرية.

وفي السياق، أشار القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية، جيمس كيلبي، خلال شهادة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ، إلى أن البحرية الأمريكية تملك ما يكفي من الصواريخ للدفاع عن إسرائيل، لكنه حذر من أن معدل استخدامها الحالي "ينذر بالخطر".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قدمت دعماً عسكرياً مباشراً لإسرائيل خلال الأسابيع الماضية، في مواجهة الهجمات الإيرانية، إضافة إلى مساعدتها في اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من اليمن خلال العامين الماضيين، فضلاً عن دعمها المستمر في الحرب الجارية على قطاع غزة.