أنقرة: نعمل مع واشنطن على منع إسرائيل وسوريا من تهديد بعضهما

شفق نيوز- أنقرة

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلّها، مؤكداً أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لضمان عدم تشكيل كل من سوريا وإسرائيل تهديداً لبعضهما.

وقال فيدان في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "شاغلنا الرئيسي في الوقت الراهن بالتعاون مع الولايات المتحدة يتمثل في ضمان ألا تشكل إسرائيل تهديداً لسوريا، وألا تكون سوريا تهديداً لإسرائيل".

وشدّد الوزير التركي، على ضرورة "انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلّها، وتجنب أي نهج يهدد وحدة الأراضي السورية".

ودعا فيدان، واشنطن إلى دعم النظام والاستقرار والازدهار في سوريا، مشيراً إلى "توقعات بتطوّر المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى نقطة إيجابية، رغم التحديات الناتجة عن ميل قسد إلى الابتعاد عن المسار الصحيح أحياناً بحثاً عن مصالح قصيرة الأمد".

ونبه إلى أن "مسار المحادثات بين دمشق وقسد يحمل أهمية بالغة، لكنه توقف مؤقتاً خاصة بعد تدخل إسرائيل في الجنوب السوري"، موضحاً أن "المحادثات يجب أن تعود إلى مسارها الصحيح".

وختم بالقول، إن "رفع اسم الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين من قوائم العقوبات كان خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية تسهم في تعزيز الحل السياسي"، موضحاً أن "جهود بلاده في سوريا تُعد من أندر المساعي في التاريخ، سواءً المتعلقة بتحقيق الاستقرار أو تسهيل عودة اللاجئين أو دعم الإدارة السورية الجديدة لنيل الشرعية الدولية".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وجّه الخميس الماضي، انتقادات إلى الدور الإسرائيلي في بلاده، مؤكداً أن دمشق لم تنجر لأساليبها الاستفزازية واكتفت بمحاولة الرد بالطرق الدبلوماسية.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد وجّه بدوره انتقادات إلى إسرائيل وممارساتها في بلاده في مناسبات سابقة، مع تواصل التحركات الإسرائيلية العسكرية في الداخل السوري.

وتشن إسرائيل غارات وقصف بشكل متكرر على مواقع داخل الأراضي السورية، فضلاً عن توغلات ولا سيما في محافظة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل.