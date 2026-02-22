أنقرة: نبذل جهودا مكثفة لمنع أي هجوم على إيران

شفق نيوز- أنقرة

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، يوم الأحد، أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم محتمل على إيران.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من مديري المؤسسات الإعلامية في إسطنبول، حيث تناول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى أعمال لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية".

وأوضح قورتولموش أن النظام الدولي الذي تأسس بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991 لم يعد قادرا على الاستمرار بالشكل ذاته، معتبرا أن مرحلة الهيمنة الأميركية "قد انتهت فعليا".

وأضاف أن العالم يشهد صعود مراكز قوى جديدة مثل الصين والهند وروسيا، ما يشير إلى تشكل نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن أيا من المناطق لم يعد قادرا على إدارة العالم بمفرده.

وأشار إلى أن التحولات الكبرى في ميزان القوى غالبا ما تؤدي إلى حروب وصراعات كبرى، محذرا من خطورة المرحلة الحالية، ومشددا على أن الصراع بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية قد يكون السمة الأبرز في المرحلة المقبلة.