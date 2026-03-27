أنقرة: المفاوضات بين واشنطن وطهران بدأت

شفق نيوز- أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بدأت.

وأضاف فيدان في تصريحات: "أجرينا اليوم محادثات مطوّلة مع الإيرانيين، كما أن واشنطن تنسق معنا بشأن المفاوضات مع إيران".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "المواقف التفاوضية الحالية تختلف لدى الطرفين عن مواقفهما قبل الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه ومسؤولين دوليين، في إطار مساع دبلوماسية لاحتواء التصعيد المرتبط بالأزمة حول إيران.

وبحسب مصدر في وزارة الخارجية التركية، شملت الاتصالات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى الجهود الجارية لوقف التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، حيث تكثف عدة أطراف دولية وإقليمية جهودها الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع تهدد استقرار المنطقة.