"إنفلونزا A" تجتاح الدول العربية.. السلالة الأقوى تشكل 93% من الإصابات

شفق نيوز- الشرق الاوسط

تشهد العيادات والمستشفيات في عدد من الدول العربية، ارتفاعا ملحوظا في إصابات بالإنفلونزا من النوع A مع دخول موسم الشتاء، وفق ما أكدته مصادر طبية عربية.

وتتطابق هذه المؤشرات مع بيانات منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، التي سجلت خلال الأسبوع الأربعين من العام الجاري، "زيادة واضحة في نشاط الفيروس داخل البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات ومصر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأشار التقرير الإقليمي للمنظمة إلى أن "نحو 93% من الفيروسات المكتشفة كانت من النوع A مقابل 7% فقط من النوع B، في حين تراجعت إصابات كوفيد-19 إلى مستويات متدنية للغاية لم تتجاوز 1.5%، ما يشير إلى أن موجة الأمراض التنفسية الحالية يغلب عليها الإنفلونزا وليس كورونا".

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن الدكتور أحمد عبيدات، استشاري العناية المركزة، أن "تفوق انتشار النوع A يعود إلى قدرته العالية على التحوّر والانتقال بين الإنسان وبعض الحيوانات، بعكس النوع B الذي يقتصر على الانتقال بين البشر فقط".

وعلى الصعيد الدولي، تسجل الولايات المتحدة ارتفاعا تدريجيا في نشاط سلالة A(H1N1) في بعض الولايات، وفق أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

أما في أوروبا، فقد رصدت منصة Flu News Europe التابعة لوكالة ECDC صعودا مماثلا منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الفئات المعرضة لخطر المضاعفات الشديدة "كبار السن، والأطفال، والحوامل، ومرضى نقص المناعة والسرطان، ومن يتلقون علاجا بالكورتيزون المزمن، إضافة إلى المدخنين بكثافة".

وحول العلاج والوقاية، فقد أكد الدكتور عبيدات أن "العلاج الفعّال في الأيام الأولى يكون باستخدام مضادات الفيروسات مثل أوسيلتاميفير (Oseltamivir) خلال أول 48 ساعة من ظهور الأعراض، بينما المضادات الحيوية لا تُستخدم إلا في حال حدوث عدوى بكتيرية ثانوية وهي محدودة نسبيا".

أما في جانب الوقاية، فتظل "اللقاحات الموسمية السلاح الأهم لمواجهة الإنفلونزا، رغم تفاوت فعاليتها من عام إلى آخر بسبب تحورات الفيروس".

وتوصي الهيئات الصحية العالمية بضرورة تلقي اللقاح الموسمي، وتجنب مخالطة المصابين، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وغسل اليدين بانتظام، إضافة إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الحمى أو تفاقم الأعراض.