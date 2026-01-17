نعيم قاسم يهاجم وزير الخارجية اللبناني: ضد المقاومة

شفق نيوز- بيروت

انتقد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، يوم السبت، وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، متهماً إياه بأنه "ضد العهد والحكومة وضد الشعب اللبناني وضد المقاومة".

وقال قاسم في كلمة له: "عدم وجود وزير للخارجية اللبنانية عطل الدبلوماسية"، مضيفاً أن "الوزير بو حبيب يعمل خارج سياسة الدولة والعهد".

واتهم قاسم وزير الخارجية بـ"التلاعب بالسلم الأهلي والتحريض على الفتنة"، معتبراً أنه "ضد العهد والحكومة وضد الشعب اللبناني وضد المقاومة".

وفي سياق حديثه عن ملف السلاح والمقاومة، أكد قاسم أن "من يعتبر أن حصر السلاح ضرورة فهذا من الطوابق العليا في بناء الدولة"، محذراً من أن "الأمور إذا خرجت عن السيطرة فلن يبقى حجر على حجر ولن يسلم أحد إذا لم تسلم هذه المقاومة".

وأكد أن "الدولة نفذت ما عليها في الاتفاق بما يخص جنوب الليطاني"، بينما سجلت "صفر تنفيذ من قبل إسرائيل وصفر سيادة وطنية".

وأضاف: "صفر سيادة وطنية منذ 13 شهراً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي جواً وبراً وهذه مسؤولية الحكومة".

وجاءت هذه التصريحات في سياق كلمة لقاسم تناول فيها عدداً من القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والمحلية.