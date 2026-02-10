نعيم قاسم يعلن دعمه للانتخابات اللبنانية ويؤكد: إسرائيل أضعف من أي وقت مضى

شفق نيوز- بيروت

جدّد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد، داعياً اللبنانيين إلى إنجاحها، في وقت اعتبر أن إسرائيل هي العدو المشترك لكل من لبنان وفلسطين وأنها تمر بأضعف حالاتها.

وقال قاسم، في كلمة له أثناء حفل تأبين أحد قيادات الحزب، وتابعته وكالة شفق نيوز: "أدعوا الناس جميعاً إلى أن نعمل لإنجاح الانتخابات التي نريد أن تجري في موعدها، ولنرَ الناس من تختار ومن تريد، وليرَ الآخرون من الذي يعبّر عن الشعب"، داعياً الحكومة إلى أن تكون معنية أكثر بالتعافي الاقتصادي وإطلاق العجلة الاقتصادية.

وأضاف: "إننا في لبنان نقاتل دفاعاً عن لبنان وفلسطين لأن عدوّنا واحد، وإذا أرادت الدولة اللبنانية أن تبني المستقبل فهي تحتاج إلى المقاومة سنداً لها لامتلاكها الخبرة والإيمان والإرادة"، مشدّداً على أن "لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان لأنها مكفولة دستورياً".

ولفت قاسم، إلى أن "المنطقة تُصاغ على قياس الهيمنة الأميركية ــ الإسرائيلية، ولبنان لن يكون معبراً للهيمنة التي تتحقّق فيها المطامع الصهيونية واذا صمدنا لن يستطيعوا ذلك".

واعتبر أن إسرائيل "أضعف من أيّ وقت مضى" فهي رغم كل الإمكانيات العسكرية والخبرة لم تحقّق أهدافها في غزة ولبنان وإيران واليمن، على حد قوله، مشيراً إلى أن "أميركا تتجبر في العالم لكن ما هي الانجازات التي تحققها؟ هي تراكم اعباء ومشاكل وتراكم شعوباً لا تريدها ومن يريد احتلال الدول لا يستطيع ان يستمر بوجود شعوب تقول لا".

كما أكد قاسم، أن المقاومة قامت على التضحيات لكنها تحقق ما لا تستطيعه الدول، وهي ثروة يجب الحفاظ عليها ونحن معنيون بأن تبقى (إسرائيل) بلا حدود ولا استقرار وصمودنا وصمود الفلسطينيين بحد ذاته هو منع لها من أن تحقق أهدافها".

واشار إلى أن "الثورة الإسلامية في إيران استطاعت أن تكون سنداً للمستضعفين وأحيت المقاومة في مواجهة أميركا رافعةً لواء تحرير فلسطين"، لافتاً إلى أن "المرشد علي خامنئي نقل إيران إلى مصاف الدول الأساسية والمؤثّرة والمبنية على القاعدة الإيمانية والتقدم العلمي".