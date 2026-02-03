نعيم قاسم: إيران ستهزم أميركا وموقفنا دفاعي

شفق نيوز- بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، أن إيران ستهزم الولايات المتحدة الأميركية، فيما أشار إلى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة الدفاع عن الأرض والوجود واستكمال مسار التحرير.

وقال قاسم، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن الاحتلال يسعى إلى استهداف البيئة الحاضنة بهدف إخافتها ودفعها إلى الاستسلام، مبيناً أن الحديث عن إبطال قوة حزب الله ليس سوى ذريعة، فيما الهدف الحقيقي يتمثل في إلغاء الوجود والهوية.

وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي لا يطال فئة بعينها، بل يشكل اعتداءً على الوطن بأكمله، داعياً جميع اللبنانيين إلى التصدي له.

وأشار إلى أن من يقف مع العدو لدفع اللبنانيين نحو الاستسلام لا يتصرف من موقع وطني، مؤكداً الاستعداد لمناقشة سبل صد العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجه.

وفي رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، دعا قاسم، إلى توضيح حقيقة الموقف للخارج، موضحاً أنه لا يمكن الضغط على أبناء الوطن الذين قدموا تضحيات كبيرة.

وأشار إلى أن موقفه ومن معه يقوم على الدفاع لا الاستسلام، لافتًا إلى أن من يمتلك الإرادة والإيمان والحق والسيادة قادر على الإنجاز، وأن العدو لن يتمكن من الاستيلاء على الأرض.

وتابع قاسم، حديثه قائلاً إن القدرة على إيلام العدو قائمة كما يؤلم هو الآخرين، معتبراً أن وجود حزب الله وحركة أمل والقوى الوطنية والجيش من مختلف مكونات المجتمع يشكل ثروة وطنية كبرى قادرة على إنجاز التحرير.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أوضح أن انتخاب الرئيس تم بإرادة وطنية، وإن الوزراء المحسوبين عليهم يعملون من أجل مصلحة لبنان، في مقابل وزراء آخرين يسعون إلى جر البلاد نحو الفتنة.

وختم قاسم، حديثه بالقول إن حزب الله وحركة أمل أسهما في الحفاظ على الانتظام الهش للمؤسسات من خلال التصويت لصالح الموازنة، لافتاً إلى دعم إجراء الانتخابات وفق القانون الذي جرى التوافق عليه.