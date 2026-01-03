نعيم قاسم يحيي العراق ويؤشر سبب استهداف "المهندس"

شفق نيوز- بيروت

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم السبت، إن إسقاط تنظيم "داعش" في العراق "تسبب باستهداف أبو مهدي المهندس"، بحسب تقديره، فيما حيّا العراق واليمن على "نصرة الحق ومواجهة العدوان"، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الذكرى السنوية السادسة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أميركية استهدفت موكبهم فور خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.

وأضاف قاسم أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في دعم المقاومة ومساندة قضايا العدل والإنسانية"، مبيناً أن "إيران لا تدعم حركات المقاومة من أجل أن تأخذ في السياسة والاقتصاد".

وأوضح أن "علاقتنا مع إيران علاقة طبيعية لأنها تتماهى في محاربة الاستكبار بالمنطقة، وأن التشابه في الآراء بين حركات المقاومة والجمهورية الإسلامية لا يضر بالوطنية".

وأكد قاسم: "نفتخر بعلاقتنا بإيران التي أعطتنا ولم تأخذ منا شيئاً، وأن حركات المقاومة أخذت من إيران بدون أي مقابل"، مردفاً أن "إيران لم تتدخل أبداً في التغيير بأي مجال من مجالات الدول والشعوب، بينما الاستعمار والدول تتدخل في منطقتنا من أجل مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية".