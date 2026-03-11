نعيم قاسم يجدد "العهد" لخامنئي ويؤكد التزام حزب الله بـ"المواجهة"

شفق نيوز- بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الاربعاء، التزام الحزب بمساندة إيران واستمراره بـ"المواجهة".

وشدد قاسم في رسالته للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، التي نشرها على موقعه الشخصي وتابعته وكالة شفق نيوز، على عمق الروابط الأيديولوجية والسياسية التي تجمع الحزب بالقيادة الإيرانية، واصفا انتخاب المرشد الجديد بأنه "امتداد لمسار الثورة الإسلامية" التي انطلقت عام 1979.

وبين أن "حزب الله يتطلع إلى مواصلة القيادة الجديدة للنهج الذي أرساه القادة السابقون، لا سيما في جوانب تعزيز استقلال إيران وهويتها"، مشيرا إلى أن "الحزب استلهم مساره المقاوم من الثورة الإيرانية".

واختتم قاسم برقيته بـ"تجديد العهد للقيادة الإيرانية الجديدة"، مؤكدا التزام الحزب بـ"مواجهة" ما وصفه بـ "قوى الاستكبار والظلم".