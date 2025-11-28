نعيم قاسم يتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطباطبائي

شفق نيوز- بيروت

توعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الجمعة، إسرائيل بالرد على اغتيالها قائده العسكري هيثم الطباطبائي وأربعة من معاونيه، بضربات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي.

وخلال حفل تأبين لقائده العسكري ورفاقه، قال قاسم في كلمة عبر الشاشة: "ليفهمها العدو الإسرائيلي ومن معه كما يريد أن يفهم.. الموقف الذي أعلنه في مواجهة استشهاد الشهيد السيد ابو علي.. وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة. من حقنا الرد، وسنحدد التوقيت لذلك".

وشدّد قاسم على أنّ "هدف الاغتيال لم يتحقق ولن يتحقق، ونحن على الخط مستمرون وسنتابع بشكل طبيعي"، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى "معالجة الأخطاء والتنبه للثغرات وأخذ الدروس والعبر". وأشار إلى أنّ "الشهداء الخمسة اجتمعوا للتحضير للعمل القادم، وهم بالنسبة إلينا مفخرة عظيمة".

وأشار إلى أنّ الهدف الإسرائيلي من الاغتيال كان "ضرب معنويات حزب الله وإحداث بلبلة نظراً لموقع الطبطبائي ومسؤولياته"، لكنه أكد أنّ المقاومة "ستبقى متماسكة وأن الشهادة مكسب".

وأضاف: "قد يكون هناك عملاء، وبسبب التغطية الدولية والتنسيق الأميركي يحصل العدو على معطيات، لكن هذا لا يبرر الأخطاء التي يجب أخذ العبرة منها".

وزاد الأمين العام لحزب الله، بالقول: "أدار الطبطبائي مشروع قوات النخبة منذ عام 2008 الى 2012".

وتابع: "من عام 2023 حتى اليوم نحن نواجه إسرائيل عبر منع العدو من الاستقرار، وما زلنا نمارس هذا الدور بمشاركة الدولة.. وعلى الحكومة أن تستثمر في قدرات شعبها لتحقيق منع الاستقرار وصولًا إلى طرد العدو. ولا تفويض لأحد بالتخلي عن قوة لبنان، بل التفويض هو للتحرير واستعادة الأرض والأسرى".

وختم قاسم، حديثه: "أقول للحكومة لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون القيام بأهم واجب وهو حماية المواطنين".