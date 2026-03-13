نعيم قاسم: نحن في موقف دفاع عن لبنان وليس لإسرائيل بنك أهداف هنا

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مساء الجمعة، أن المواجهة الجارية في لبنان تأتي في إطار الدفاع المشروع عن البلاد، مشيراً إلى أن "العدو" حالياً لا يملك القدرة على تحقيق أهدافه.

وقال قاسم في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، إن "لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً وحشياً وخطيراً يشكل تهديداً وجودياً"، مؤكداً أن "الاعتداءات استمرت لأكثر من 15 شهراً".

وشدد على أن "الحزب يرى نفسه في موقع الدفاع"، متسائلاً عن "اتهامات استفزاز العدو في ظل سقوط قتلى وجرحى وأسرى خلال المواجهات".

وانتقد قاسم، أداء الحكومة اللبنانية، معتبراً أنها لم تنجح في تحقيق السيادة أو حماية المواطنين خلال التصعيد، مبيناً أنه "لا حل سوى بالمقاومة"، محذراً من أن "التهاون سيؤدي إلى زوال الدولة".

وأشار إلى أن "حزب الله أخذ الدروس والعبر من معركة (أولي البأس)"، لافتاً إلى أن "العدو حالياً لا يملك القدرة على تحقيق أهدافه".

وأكد استعداد الحزب لمواجهة طويلة الأمد، مضيفاً أن "تهديدات العدو لا تخيفه"، مؤكداً استمرار دعم حزب الله والمقاومة الإسلامية لفلسطين "حتى تحقيق التحرير الكامل".

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.