نعيم قاسم: لسنا على الحياد بل مع إيران وسنتصرف بما نراه مناسباً

شفق نيوز/ قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مساء الخميس، إن أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع إيران، وبينما أشار إلى أن من حق إيران أن تدافع عن نفسها، دعا "المقاومين" إلى رفع الصوت ‏عالياً، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم.

وذكر قاسم في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "أيام العدوان أظهرت عجزَ إسرائيل وخسائرها الفادحة التي تُصيبها للمرة الأولى منذ سبع وسبعين سنة لاحتلال ‏فلسطين، ولهاثها إلى طلب دعم أمريكا في عدوانها".

وأضاف: "هذا لا يعفينا من مسؤولية أن نكون إلى ‏جانب إيران ومعها بكل أشكال الدعم التي تساهم في وضع حدٍّ لهذا الجبروت".

وتابع قاسم: "لن تتمكنَ أمريكا وإسرائيل أنْ تُخضعَ الشعب الإيراني والحرس الثوري، هذا ‏شعبٌ لا يُهزم، وقد أثبتت أيامُ (العدوان) الإسرائيلي الماضية صلابةَ هذا الشعب وتحدِّيه لكلِّ الضغوطات".

ودعا قاسم "كلَّ الأحرار والمستضعفين والمقاومين والعلماء وأصحاب الرأي السديد" إلى رفع الصوت ‏عالياً، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم، بالالتفاف حول "القيادة الأشرف والأنبل للإمام خامنئي"، ومع الشعب الإيراني.

وزاد بالقول: "نُعبِّر عن موقفنا ‏إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرفُ بما نراه مناسباً في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي ‏الغاشم"، مشدداً "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم ‏العالمي، لأنَّنا مع استقلالنا وتحرير أرضنا وحريَّة قرارنا وخياراتنا".

وواصل أمين عام حزب الله اللبناني: "لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل ‏أمريكا وعدوانها ومعها الغُدَّة السرطانية إسرائيل والمستكبرين".

وقال، إن "أمريكا ‏تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وتأخذ العالم إلى أزمات مفتوحة، ولن ينالها إلَّا الخزي والعار ‏والفشل."

وخلص إلى القول، إن "تهديدَ رئيس أمريكا بالعدوان على خامنئي، ‏والعدوان على إيران، هو عدوانٌ على كلِّ شعوب المنطقة وأحرار العالم".