نعيم قاسم: كفوا عن حديث حصر سلاح حزب الله واحذروا أمريكا

شفق نيوز- بيروت

طالب الأمين العام لـ"حزب الله" البناني، نعيم قاسم، يوم الأربعاء، بالكف عن الحديث حصر السلاح لسحب الذرائع من إسرائيل، محذراً من أن الولايات المتحدة تريد تسليم لبنان بالكامل لمشروع "إسرائيل الكبرى".

وذكر قاسم خلال الاحتفال المركزي إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد، أن "هناك مشكلة داخلية تتمثل ببعض الأشخاص الذين يريدون تسليم السلاح ومشكلة خارجية تتمثل بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

وشدد بالقول "كفوا عن الحديث بحصرية السلاح ومن يتصور بأنه يسحب الذرائع من العدو فهو واهم لأن العدو مستمر بمشروعه".

وأفاد بأن "لدى الولايات المتحدة والعدو هدف واحد وهو تجريد لبنان من قوته ليصبح لقمةً سائغة أمام مشروع إسرائيل الكبرى، والولايات المتحدة جاهزة لإعطاء لبنان بالكامل إلى إسرائيل".

واعتبر قاسم في كلمته أن "جلستا الحكومة في 5 و7 آب/ أغسطس الماضي كانتا غير ميثاقيتين وكان يراد منهما أخذ البلد نحو المجهول".

وفي السياق، قال قاسم إنَّ "اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 كان هدفه وقف العدوان واستلام الدولة المسؤولية وإخراج المحتل وكلا الهدفين لم يتحقق".

وفي سياق آخر، أكد أن "العدوان على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي بامتياز بضوء أخضر أمريكي"، كما وصف "عملية راموت" قرب القدس بأنها "عملية جريئة وشجاعة تثبت أن الشعب الفلسطيني يملك إرادة الحياة والمقاومة".