نعيم قاسم: سلاح حزب الله باقٍ والتفاوض المباشر مع إسرائيل مرفوض

شفق نيوز- بيروت

جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الاثنين، رفضه أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، مؤكداً أن سلاح المقاومة "باقٍ" وأن الحزب مستمر في نهجه الدفاعي ولن يتخلى عنه.

وقال قاسم، في كلمة متلفزة، إن "العدو وصل إلى طريق مسدود"، مشدداً على أن "المقاومة مستمرة وقوية ولن نتخلى عن السلاح الذي هو للدفاع وصد العدوان".

وأضاف أن "التفاوض المباشر مرفوض رفضاً قاطعاً"، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقفه والعودة إلى مسار التفاوض غير المباشر.

واعتبر أن أي سلطة "تفرط بحقوق لبنان وتتنازل عن الأرض لن تنفع البلد"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة لن يُسلَّم"، وأن الميدان أثبت الجاهزية والاستعداد للمواجهة.

وأشار إلى أن "لا أحد يفاوض عن شروط لبنان للحل إلا لبنان نفسه"، مضيفاً أن المفاوضات المباشرة ومخرجاتها "غير معترف بها" بالنسبة للحزب.

وأكد قاسم استمرار التنسيق بين حزب الله وحركة أمل وقوى وشخصيات من مختلف الطوائف، قائلاً إن المقاومة ستبقى "يداً واحدة" معها.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار "لم يكن ليحصل لولا موقف إيران في محادثات باكستان"، مضيفاً أن قدرات المقاومة "لا تُقاس بالزمن بل بالإيمان والإرادة والقدرة".

وشدد على أن أي حل يبدأ بوقف العدوان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار.

كما دعا السلطة اللبنانية إلى إلغاء قرار 2 مارس / آذار، الذي قال إنه يجرّم المقاومة، تمهيداً لفتح حوار داخلي يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.