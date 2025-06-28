نعيم قاسم: حزب الله لن يظل ساكتاً إلى الأبد

شفق نيوز – بيروت

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، مساء السبت، إن الحزب لن يظل ساكتاً إلى الأبد، وهو قادر على مواجهة إسرائيل وهزيمتها رغم الابتلاءات.

وذكر قاسم في كلمة خلال مراسم إحياء الليلة الثالثة من عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، "هل تتصورون أن نظل ساكتين إلى أبد الآبدين هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا، أما الابتلاءات التي تصيبنا فهذه اختبارات وامتحانات".

وأشار إلى أن "حزب الله قام بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية"، لافتاً إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار هو مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة والتي عليها القيام بواجبها لما يحصل من عدوان".

وحذر قاسم، "كلما كانت هناك جهة ضعيفة يعني أن إسرائيل ستتوسع وتأخذ كل شيء".

وتأتي كلمة قاسم بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على جنوب لبنان، معلناً عن تصفية مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله، حسن محمد حمودي.

وجاء هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات إسرائيلية شبه يومية على جنوب لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ونص وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة "اليونيفيل".