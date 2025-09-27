نعيم قاسم: حزب الله لن يتخلى عن السلاح

شفق نيوز- بيروت

اكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، يوم السبت، أن الحزب لن يترك السلاح ولن يتخلى عنه.

جاء ذلك في كلمة له خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين الراحلين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وذكر قاسم عن نصر الله: "أقول لك باسمي واسم اخواني واسم هذا الجمهور وكل الجمهور الذين أحبوك انا على العهد يا نصر الله".

وأضاف: "تابعت من بعد غيابك ونهجك مستمر ونتابع ونكون حملة الأمانة إنا على العهد مستمرون وثابتون وحاضرون للشهادة".

وجدد نعيم قاسم تأكيده "لن نترك السلاح ولن نتخلى عن السلاح".

يذكر أن الحكومة اللبنانية وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.