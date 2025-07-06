نعيم قاسم: المقاومة مستمرة ولن نتوقف

شفق نيوز - بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأحد، أن المقاومة مستمرة في المنطقة ولن تكون جزءاً من مشاريع التطبيع مع إسرائيل.

وقال قاسم، خلال كلمة له بمناسبة العاشر من محرم، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "نحن خرجنا من اجتماعاتنا في هذه المجالس واجتمعنا في هذه المسيرة العاشورائية لنجدد العهد بأنا ماضون على هذا الخط".

وأضاف: "نواجه العدو بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها، والتحرير واجب ولو طال الزمن".

وتابع: "هذه المقاومة سنحفظها لأنها أمانة ولن نكون جزءاً من شرعنة الاحتلال في المنطقة ولن نقبل بالتطبيع الذي هو مهانة ومذلة".

وزاد نعيم قاسم، بالقول: "سنحمي ما ضحّى الجمع لأجله، هذه المقاومة مقاومة (موسى الصدر) و(حسن نصرالله)، وإنا على العهد وإنا مستمرون".