نعيم قاسم: العراق متعاطف مع لبنان وفلسطين ويريد الإعمار

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الأحد، أن العراق بكل مرجعياته وحشده ومسؤوليه متعاطفون مع لبنان وفلسطين ويريدون الإعمار، معتبراً أن إعادة الإعمار دعامة الاستقرار الأولى وعلى الحكومة اللبنانية التحرك بسرعة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" في لبنان.

وأضاف قاسم، أن "المقاومة أحدثت تحولاً في فلسطين ووضعت العدو على طريق الزوال وهي المقدمة التي صنعت كل ما بعدها".

وأكد، أن المقاومة "لا تسكت على ضيم"، وأنهم يعتبرون أن الحرب مع إسرائيل "لم تنته" إلى اليوم، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وبقاء قوات لها في لبنان.

وأوضح، أن "حزب الله ودولة لبنان التزما بالكامل باتفاق وقف النار غير المباشر مقابل 3300 خرق للعدو الإسرائيلي ونحن مستمرون بتلقي هذا العدوان".

وتابع، أن "اليمن أجبر أمريكا على الانسحاب"، مشيراً إلى أن "إيران الشعب والإمام الخامنئي مع لبنان وغزة".