نعيم قاسم: الدولة اللبنانية أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الاثنين، الدولة اللبنانية بأنها أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل، حسب وصفه، مؤكداً على استمرار "المقاومة" في القتال.

وقال قاسم، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "نواجه عدوانا أميركيا إسرائيليا وهو احتلال، ومقاومونا وشعبنا وبلدنا صمدوا، وتحملنا 15 شهرا من عدم تطبيق إسرائيل لبند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وبين أن "الدبلوماسية لم تتقدم خطوة ووتيرة العدوان الإسرائيلي استمرت على ‎لبنان بدعم أمريكي، وإسرائيل أعدت خطة واسعة للاعتداء على ‎لبنان"، مبينا أن "أهداف إسرائيل واضحة وهي إبادة قوة ‎لبنان ومقاومته تمهيدا لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى".

وتابع الأمين العام لحزب الله: "لا يمكن تبرير أن تكون دولة ‎لبنان أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل عبر الضغط على المقاومة"، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني لن يقوم بما أريد منه وهو قتال الشعب".

ولفت إلى أن "لبنان مستهدف بمشروع إسرائيل الكبرى ونؤمن بسيادة بلدنا ولا أحد يفرض علينا كيفية إدارته، ونقاتل لأن العدو الإسرائيلي الأميركي اعتدى علينا".

وبين أن "المعركة الحالية ليست لضمان أمن شمال إسرائيل بل هي معركة إبادة ‎لبنان، ونرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي فهي عبثية وتحتاج لاتفاق وإجماع لبناني".

وأكمل قاسم: "سندع الميدان يتكلم ونرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، فلنواجه العدوان معا وبعدها نتفاهم على المستقبل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقول بوضوح إن المفاوضات هي لنزع سلاح ‎حزب الله والسلام معها".

وأردف بالقول: "نحن نرفض التفاوض فهو يجرد ‎لبنان من قوته، لتطبق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لإلغاء التفاوض معها".

وأشار إلى أنه "على السلطة اللبنانية ألا تتنصل من المقاومة وأن لا تطبق ما تريده أميركا وإسرائيل"، موضحاً أن "المسار الذي يحقق السيادة وينقذ ‎لبنان تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان".

وأضاف قاسم: "يجب وقف العدوان وانسحاب الاحتلال والإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار، ولن نستسلم وسنواجه العدوان وسنتعاون مع المسؤولين اللبنانيين".

وتابع قاسم: "لن نستلم وسنبقى في الميدان ومن يريد الاستسلام فليذهب لوحده، ولبنان بشعبه وجيشه ومقاومته عصي على الاحتلال"، مبيناً أن "العدوان سيستمر طالما بقيت السلطة اللبنانية تقدم التنازلات".

وأوضح أن "هذه حرب ‎لبنان ضد العدو الإسرائيلي الأميركي، وهي ليست حروب الآخرين على أرضنا، ونتقاطع مع الآخرين بشأن الموقف من العدو الإسرائيلي وهو أمر مشرف"، مبيناً أن "مقاومينا حاضرون في الميدان وسنواجه حتى آخر نفس وهم يسطرون أعظم الملاحم".