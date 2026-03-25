نعيم قاسم: التفاوض تحت النار استسلام وحصرية السلاح طريق لزوال لبنان

شفق نيوز- بيروت

أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع إسرائيل "تحت النار" يمثل استسلاماً، معتبراً أن طرح حصرية السلاح يشكل خطوة على طريق زوال لبنان، ومشدداً على أن إيران ستنتصر في الحرب.

وقال قاسم في بيان: "عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان"، معتبراً أن "التوقيت اختارته المقاومة للرد على العدوان والدفاع عن لبنان فوت على العدو الإسرائيلي فرصة مفاجأتنا ومنعته من أن يستفرد بلبنان".

وأضاف: "عندما تُطرح حصرية السلاح تلبية لمطلب إسرائيل مع استمرار الاحتلال والعدوان فهي خطوة على طريق زوال لبنان وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى"، مشدداً على أنه "لا يوجد حرب للآخرين على أرض لبنان، بل حرب إسرائيل وأميركا على لبنان".

ودعا قاسم إلى "الوحدة الوطنية ضد العدو الإسرائيلي الأميركي تحت عنوان واحد في هذه المرحلة: إيقاف العدوان لتحرير الأرض والإنسان، وكل العناوين الأخرى قابلة للنقاش بعدها".

وحول ما يجري في إيران، قال قاسم إن "إيران صمدت في مواجهة عتاة الأرض"، مضيفاً أن "كل نصر في مواجهة أميركا وإسرائيل له خير يعم الجميع".