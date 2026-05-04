نعيم قاسم: التفاوض المباشر تنازل مجاني لنتنياهو

شفق نيوز- بيروت

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يوم الاثنين، أن لبنان يواجه مرحلة خطيرة في ظل استمرار ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الأميركي".

وقال قاسم، في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "لبنان والمنطقة يواجهان مرحلة خطيرة يتكالب فيها العدو الصهيوني بدعم وإدارة من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الثبات هو الذي يصوغ مستقبل البلاد والمنطقة بكرامة واستقلال".

وأضاف أن "العدو لم يحقق أي خطوة على طريق ما يسمى إسرائيل الكبرى ولن يحققها"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لم تنفذ أي بند من اتفاق وقف إطلاق النار وخرقته أكثر من 10 آلاف مرة"، على حد قوله.

وتابع قاسم: "لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر"، مؤكداً أن "لبنان هو الطرف المعتدى عليه ويحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته".

وشدد على أن "المقاومة وأهلها يقدمون أداءً أدهش العدو والصديق، ومعها يعجز العدو عن تحقيق أهدافه مهما تجبّر"، داعياً إلى "عدم الطعن بها في الظهر".

وبيّن أن "العدوان يهدف إلى سلب الحق واحتلال الأرض، فيما تهدف المقاومة إلى تحريرها"، مؤكداً أن "الحل لا يكون بالاستسلام أو بالدبلوماسية المقيدة باستمرار العدوان وعدم تطبيق الاتفاقات".

ولفت إلى أن "حزب الله مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر التي أثبتت جدواها، ومع أي تحرك دولي أو إقليمي يضغط لوقف العدوان"، مشيراً إلى أن "التفاوض المباشر مع العدو يمثل تنازلاً مجانياً وخدمة لنتنياهو".

ودعا قاسم، إلى "تعزيز الوحدة الداخلية وتمكين الدولة من القيام بواجباتها"، مؤكداً أن "واجب السلطة هو حماية السيادة وأمر الجيش بالدفاع عن البلاد".

وأكد أنه "لا وجود لخط أصفر أو منطقة عازلة"، مضيفاً أن "انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني جاء تطبيقاً للاتفاق، فيما اختارت المقاومة أساليب تتناسب مع المرحلة".

وشهد جنوب لبنان، مساء أمس الأحد، عمليات قصف متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله تزامناً مع حالة تأهب إسرائيلي لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 2679 قتيلاً و8229 مصاباً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.