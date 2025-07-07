الحوثيون: لن تتوقف الضربات على اسرائيل حتى رفع حصار غزة

شفق نيوز – صنعاء

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" الحوثيين نصر الدين عامر، إن على "الصهاينة التوجه إلى الملاجئ، فمن يعتدي على غزة وعلينا لن ينام بهدوء"، وذلك في تعليق على هجوم صاروخي يمني استهدف إسرائيل، فجر الاثنين.

وذكر عامر، في تغريدة على منصة "X"، أن "من يعتدي على غزة وعلى اليمن لا يجب أن ينام بكل هدوء، غزة ليست وحدها، واليمن لا ينام على ضيم"، مؤكداً أن "العدوان الصهيوني لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه، ولن تمر سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا المسلحة، ولن تتوقف عمليات إسناد غزة إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها".

وأشار إلى "وجود مشاهد توثق وصول الصاروخ إلى هدفه دون اعتراض، وسط فشل كامل للدفاعات الجوية الصهيونية والأمريكية"، لافتاً إلى أن "اليمن يتقدم في الدفاع والهجوم، والقادم مختلف إذا لم يتوقف العدوان على غزة".

وجاء الهجوم الصاروخي من جماعة الحوثي، المعروفة بـ"أنصار الله"، رداً على غارات إسرائيلية استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب، غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات الجوية اليمنية تصدت للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أطلق 50 قذيفة وصاروخاً فجر الاثنين، على أهداف في اليمن، في عملية وُصفت بأنها "غير اعتيادية".

وأكدت جماعة أنصار الله أن الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت بفاعلية للهجمات الإسرائيلية، وأجبرت عدداً من التشكيلات الجوية على مغادرة الأجواء اليمنية.

وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "الجيش شن غارات مكثفة على ميناء الحديدة ومواقع أخرى بمحافظة الحديدة ضمن عملية أُطلق عليها اسم (الراية السوداء)"، مشيراً إلى أن "الهجمات استهدفت أهدافاً تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، بالإضافة إلى محطة كهرباء"، ومشدداً على أن "الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً"، حسب تعبيره.

وأضاف كاتس أن "قوات بلاده هاجمت السفينة غالاكسي ليدر"، والتي كانت قد اختطفتها الجماعة أواخر العام الماضي، مؤكداً استخدامها في "أنشطة إرهابية بالبحر الأحمر".