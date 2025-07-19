"أنشطته خرقت التفاهمات".. إسرائيل تعلن قتل عنصر بحزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، قتل عنصر من "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن الجيش قتل عنصراً من قوة الرضوان كان ضالعاً في محاولة إعادة إعمار "بنى تحتية" في منطقة الخيام، لافتاً إلى أن أنشطة العنصر تمثل "خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة في بلدة يحمر الشقيف بصاروخين، وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة، وسط معلومات عن وقوع إصابات.