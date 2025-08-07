نزع سلاح حزب الله.. ضاحية بيروت ترد بالتظاهرات بعد الترحيب الأمريكي

شفق نيوز- بيروت

بعد ساعات فقط من قرار الحكومة اللبنانية، بحصر السلاح بيد الدولة، وبالأخص حزب الله، ظهرت ردود الفعل سريعا، سواء داخل البلاد أو من الجهات الدولية.

حيث شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الخميس، مسيرات احتجاجية ضد القرار الذي جاء عبر ورقة أمريكية تبنّتها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وخرج أنصار حزب الله وحركة أمل في مسيرات داخل أحياء الضاحية، رفضاً للقرار، فيما أظهرت مقاطع فيديو تجول مسيرات بالدراجات النارية في المنطقة، قيل إن هدفها التعبير عن رفض نزع سلاح الحزب، كما شهدت مناطق أخرى تجمعات رُفعت خلالها أعلام حزب الله وحركة أمل.

وجرى في القصر الجمهوري، الخميس، اجتماع استمر أكثر من أربع ساعات، تناول مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمن جدولاً زمنياً وآلية لتنفيذ الخطة.

وأعلن وزير الإعلام، بول مرقص، عقب الاجتماع، الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، من دون التطرق إلى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رحّبت الولايات المتحدة، بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بتنفيذ خطة لحصر جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة اللبنانية.

وقال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تكتفي بالتصريحات، بل تريد أن ترى تنفيذاً حقيقياً على الأرض، خاصة ما دام هناك فصيل مسلح يحتفظ بسلاحه خارج إطار الدولة".

وأضاف بيغوت، أن "بلاده تتابع التطورات في لبنان عن كثب، داعياً الجيش اللبناني إلى الالتزام الكامل والتحرك الفوري لتنفيذ قرار الحكومة".

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية الهادفة إلى تحقيق حل شامل ودائم للأزمات في لبنان.

وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي بعد جلسة الحكومة بشأن إقرار خطة "حصر السلاح" بيد الدولة، أن الحكومة أيدت الخطوات المقترحة في الوثيقة، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وأوضح الوزير أن تطبيق بنود الورقة الأمريكية مرهون بالتزام كل دولة معنية بتنفيذ مسؤولياتها المنصوص عليها، مردفا: حاولنا ثني الزملاء عن الخروج من جلسة الحكومة لكنهم قرروا ذلك حتى لا يتخذ القرار بوجودهم.

وسبق لحزب الله، وأن أعلن قبل صدور القرار، إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".