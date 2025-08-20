إنزال جوي في ادلب السورية يستهدف خلية لداعش

شفق نيوز- دمشق

شهدت محافظة إدلب السورية، يوم الاربعاء، عملية مداهمة لموقع خلية تابعة لتنظيم داعش.

ووفقاً لمصادر محلية، "طوقت قوات الأمن الداخلي منزلاً قرب شارع شركة الكهرباء في بلدة أطمة شمالي إدلب، بعد ورود معلومات عن وجود خلية تابعة لداعش داخله".

وجرت العملية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، حيث شهدت المنطقة تحليقاً كثيفاً لمروحيات هليكوبتر.

وبالتزامن، اندلعت اشتباكات متقطعة على الأرض بين عناصر التحالف ومسلح يُعتقد أنه تابع للتنظيم، وقد لقي مصرعه خلال عملية إنزال جوي دقيقة.