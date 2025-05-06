إنذار غير مسبوق.. إسرائيل توجه نداءً لإخلاء مطار يمني

شفق نيوز/ وجه الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً وغير مسبوق إلى جميع المتواجدين في محيط مطار صنعاء الدولي، مطالباً بإخلاء المنطقة فوراً.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "نوجه تحذيراً عاجلاً إلى كل المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ونطالبهم بالإخلاء الفوري، وتحذير من بجوارهم من البقاء في هذه المنطقة"، مبيناً أن "الاستمرار في التواجد هناك يعرض حياتهم للخطر المباشر".

ويأتي هذا التحذير بعد هجمات جوية إسرائيلية مكثفة نُفذت يوم أمس الاثنين، على أهداف متعددة داخل اليمن، والتي كانت بإشراف مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رداً على هجوم صاروخي شنه الحوثيون قبل أيام على مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن الحوثيين استخدموا صاروخاً جديداً متطوراً يُعتقد أنه من طراز "قاسم بصير"، يتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت وقدرة على التخفي من أنظمة الرادار، ما تسبب في خرق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.