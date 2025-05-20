نداء استغاثة أممي.. 14 ألف رضيع على حافة الموت في غزة

شفق نيوز/ أطلق مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، تحذيراً بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن حياة أكثر من 14 ألف رضيع باتت مهددة بالموت خلال 48 ساعة فقط، إذا لم تُفتح المعابر بشكل عاجل أمام قوافل المساعدات.

وقال توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، إن إدخال خمس شاحنات فقط يوم الاثنين إلى القطاع المحاصر لا يكفي لمواجهة الكارثة، واصفاً الكمية بأنها "نقطة في بحر" في ظل الحصار الذي استمر 11 أسبوعاً ومنع وصول الغذاء والدواء إلى المناطق المنكوبة.

وأضاف فليتشر: "نحن نخاطر بكل شيء لإيصال طعام الأطفال إلى أمهات لم يعد لديهن ما يقدمنه لصغارهن"، مشيراً إلى أن الآلاف من الرضّع يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم في الساعات القليلة المقبلة".

وجاءت هذه التصريحات في وقتٍ أصدرت فيه المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً انتقدت فيه بشدة السياسات الإسرائيلية في غزة، مطالِبة برفع القيود فوراً عن دخول المساعدات، ومهددة باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي هذا السياق، كشفت الأمم المتحدة عن خطتها لإدخال نحو 100 شاحنة جديدة محملة بالأغذية وحليب الأطفال، في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال فليتشر في ختام حديثه: "نحن بحاجة إلى إغراق غزة بالمساعدات، وليس مجرد تقطيرها، لأن الوقت ينفد... والرضّع لا ينتظرون".