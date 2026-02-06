نحو العراق.. القوات الأميركية تبدأ بإخلاء كبرى قواعدها في شمال شرق سوريا

شفق نيوز- الحسكة

بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بإخلاء كبرى قواعدها العسكرية في الشدادي جنوبي الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن القوات الأميركية بدأت بنقل آليات عسكرية ثقيلة وجنود ومعدات وشاحنات تقل مواد لوجستية من قاعدة الشدادي إلى الأراضي العراقية وجزء إلى قاعدة خراب الجير بالقرب من بلدة رميلان.

وأوضح المراسل أن قاعدة الشدادي شهدت خلال اليوميين الماضيين حركة طيران غير مسبوقة لطائرات شحن أميركية كانت تنقل معدات عسكرية وآليات إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال شرق سوريا.

وأوضح أن قافلة تضم أكثر من 100 شاحنة وآلية عسكرية تحركت مساء أمس من مدينة الشدادي إلى قاعة خراب الجير ونحو الحدود العراقية.

وأكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "عملية إخلاء القاعدة تحتاج لأسبوع على الأقل"، مضيفاً أن "القاعدة لا تزال يتواجد فيها جنود وضباط من الجيش الأميركي ومعدات ورادارات وأنظمة دفاع جوي".

وتعد قاعدة الشدادي إلى جانب قاعدة خراب الجير وقسرك بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا من كبرى القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا وكانت مدينة الشدادي مؤخراً قد سيطرت عليها قوات الحكومة السورية بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها نحو الحسكة.