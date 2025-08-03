نجاة عنصرين أمنيين من محاولة اغتيال في حلب بسوريا

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية، يوم الأحد، بنجاة عنصرين من وزارة الدفاع من محاولة اغتيال في ريف حلب.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرين من وزارة الدفاع، من أبناء مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، نجوا من محاولة اغتيال قرب قرية أم عامود الليلة الماضية".

وأضافت أن "العنصرين كانا يستقلان دراجة نارية عندما تعرّضا لإطلاق نار مباشر، ما أسفر عن إصابة الدراجة بثلاث إطلاقات نارية دون أن يُصاب أيٌّ منهما بأذى، حيث تمكّنا من الردّ على مصادر النيران ما أجبر المهاجمين على الفرار".

وأشار مصدر أمني سوري في حلب، للوكالة، أن "هناك رأيين أمنيين بشأن تصاعد هذه العمليات، الأول هو أن المهاجمين قد يكونوا من بقايا خلايا داعش النشطة في بعض الجيوب القريبة، والآخر، هو بقايا مجموعات مرتبطة بالنظام البائد تقف وراء هذه العمليات بهدف زعزعة الاستقرار وإرسال رسائل سياسية وأمنية".