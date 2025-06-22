نتيناهو: ترامب قام بتحطيم أكثر نظام قمعي في العالم والقوة تأتي بالسلام

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، وعلى رأسها موقع فوردو.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة ألقاها عقب الإعلان الأمريكي: ""الرئيس ترامب قام بتحطيم أكثر الأنظمة قمعًا في العالم، وأظهر أن القوة هي التي تصنع السلام.

وأضاف: "أشكر الرئيس ترامب على قراره الصائب باستهداف أميركية للمنشآت النووية الإيرانية، التاريخ سيسجل أن ترامب تحرك لمنع أخطر نظام من امتلاك أخطر أسلحة في العالم

ويأتي تصريح نتنياهو عقب إعلان ترامب عن استهداف مواقع نووية داخل إيران، واعتباره أن منشأة فوردو "انتهت"، داعيًا طهران إلى قبول وقف الحرب والعودة إلى السلام.