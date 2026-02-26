إنتهاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- جنيف

قالت مصادر دبلوماسية، مساء الخميس، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف، انتهت قبل قليل.

وأفادت المصادر لوسائل إعلام، ببدء مغادرة وفدي إيران والولايات المتحدة مقر المفاوضات في جنيف.

فيما كشف وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، عن أن مناقشات فنية ستعقد الأسبوع المقبل في فيينا، بعد تشاور الوفدين مع مسؤولي البلدين.

وبين أن "انتهاء مفاوضات اليوم بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران"ز

وانطلقت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يوم الخميس في مدينة جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة رابعة.

وكشفت وسائل إعلام رسمية في إيران، مساء الخميس، عن مطالب طهران خلال مفاوضات جنيف مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين نقل موقع أميركي عن مبعوثي الرئيس دونالد ترمب شعورهما بما وصفها بـ"خيبة أمل" إزاء هذه المطالب.

وقال التلفزيون الإيراني، إن المقترح الذي قدمته طهران خلال مفاوضات جنيف مع الولايات المتحدة، لا يتضمن نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤولين حكوميين أن مقترح طهران "يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي".

وأشار إلى أن إيران "طالبت خلال المفاوضات برفع العقوبات وإلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي".

بموازاة ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر لم يسمه، أن "مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، شعرا بخيبة أمل مما قدمه الإيرانيون خلال جلسة المفاوضات الصباحية".

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن في وقت سابق يوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية من جولة المفاوضات الثالثة مع واشنطن في جنيف.

وكانت وسائل إعلام أجنبية، أفادت قبل قليل، بأن أميركا تصر على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني، خلال محادثات جنيف، في حين أكدت أن طهران تطرح فكرة تخفيض التخصيب وليس تقييده.

وكان مسؤول إيراني كبير، رجّح في وقت سابق يوم الخميس، أن تتوصل بلاده والولايات المتحدة إلى إطار عمل للاتفاق بين الطرفين في حال فصلت واشنطن "بشكل جدي" بين القضايا النووية وغير النووية.