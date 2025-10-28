نتنياهو يأمر بتنفيذ ضربات قوية وفورية في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أمراً بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة وبشكل فوري.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب نتنياهو، إن توجيهه "جاء في ختام مشاورات أمنية" وأن نتنياهو أصدر تعليماته للقيادة العسكرية "بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل فوري".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "سترد بعدما سلمتها حركة حماس رفاتاً بشرياً لا يعود لرهائن إسرائيليين مفقودين، وهو ما تعتبره إسرائيل انتهاكا لوقف إطلاق النار في غزة".

وكانت مصادر في حركة حماس، اعلنت أنها ستسلم تل ابيب رهينة لأسير إسرائيلي عند الثامنة من مساء اليوم، غير أن إعلان نتنياهو استبق عملية التسليم المرتقبة.

وقال نتنياهو خلال اجتماعه بالمستوى العسكري ، إن "الرفات البشري الذي سلمته حماس خلال الليل يعود لرهينة استلمت القوات الإسرائيلية جثته في وقت سابق من الحرب وليس لأحد الرهائن الذين لم تتسلمهم بعد وعددهم 13".

وأضاف وفقاً لوسائل الإعلام العبرية، أنه "سيجتمع مع قادة الدفاع في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن خطوات إسرائيل التالية" رداً على ذلك.

وذكرت حماس أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وتبذل قصارى جهدها لتحديد مكان رفات الرهائن، لكن نقص المعدات اللازمة للتعرف على الجثث يعوقها عن ذلك.