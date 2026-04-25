نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بقصف حزب الله بـ"قوة"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، الجيش بقصف أهداف لحزب الله في لبنان بـ"قوة".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت مساء السبت، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات في جنوب لبنان، عقب إطلاق حزب الله صواريخ ومسيّرات باتجاه مواقع إسرائيلية.

ويأتي إطلاق الصواريخ تزامناً مع شن إسرائيل غارات متفرقة على جنوب لبنان السبت، وواصلت هدم المباني في عدد من القرى، وقتلت 4 لبنانيين في غارات على يحمر الشقيف في قضاء النبطية، رغم تمديد وقف إطلاق النار، كما حذرت السكان من العودة إلى قرى في جنوب لبنان و3 وديان محيطة بها.