نتنياهو يؤكد قصف وسائل نقل وجسور في إيران: يستخدمها الحرس الثوري

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أن قواته تواصل "سحق" النظام الإيراني بقوة، مشيراً إلى تدمير وسائل نقل وجسور يستخدمها الحرس الثوري.

وقال ‏نتنياهو في تصريحات صحفية: "نسحق النظام الإيراني ونفعل ذلك بقوة أكبر… دمرنا أمس طائرات نقل وعشرات المروحيات التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني".

ولفت نتنياهو في تصريحاته إلى أن إسرائيل هاجمت كذلك خطوط السكك الحديد والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري.

وكان موقع أكسيوس، قد نقل عن مسؤول أميركي، أن الضربات على جزيرة خارك كانت تستهدف مواقع عسكرية تعرضت للهجوم سابقا.

بالمقابل، أكدت محافظة زنجان الإيرانية، أن الهجوم الجوي استهدف اليوم جسرا للسكك الحديدية قرب قرية أمين آباد بالمحافظة شمال غربي إيران.

فيما أكدت مديرية إسعاف محافظة أذربيجان الشرقية، مقتل شخص إثر هجوم استهدف جسرا في مدينة هشترود شمال غربي إيران.