نتنياهو يوقف عملية احتلال غزة استجابة لدعوة ترمب.. تفاصيل المرحلة الأولى

شفق نيوز- غزة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق النار فوراً.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أبلغت الجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة والانتقال إلى الطابع الدفاعي فقط، فيما أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن إسرائيل ستوقف عملية احتلال المدينة.

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترمب بشأن غزة، والتي تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى، مؤكداً استمرار التنسيق مع واشنطن لإنهاء الحرب وفقاً للمبادئ التي حددتها إسرائيل والمتوافقة مع رؤية الرئيس الأميركي.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس الأركان وجّه بناءً على تعليمات المستوى السياسي، بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.

وكان ترمب قد طلب، مساء أمس الجمعة، من إسرائيل التوقف الفوري عن قصف غزة، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع بموجب خطته الرامية لإنهاء الحرب.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لعدد من الدول بينها قطر، تركيا، السعودية، مصر والأردن لدورها في بلورة خطته، واصفاً اليوم بـ"اللحظة الخاصة وغير المسبوقة".

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة ترمب، معلنةً موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل المقترحة، وتسليم إدارة غزة إلى هيئة من "المستقلين"، لكنها شددت على ضرورة التفاوض حول قضايا مرتبطة بـ"مستقبل القطاع".

وفي منشور له عبر "تروث سوشيال"، قال ترمب إن بيان حماس يشير إلى استعدادها لسلام دائم، داعياً إسرائيل إلى وقف القصف لإتاحة المجال أمام إخراج الرهائن بأمان وسرعة، فيما وصفت الحركة تصريحاته بأنها "مشجعة" وأكدت استعدادها لبدء التفاوض فوراً لإنهاء الحرب.

وبحسب مصادر تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب 7 نقاط رئيسية هي:

وقف فوري لإطلاق النار (تعليق الأعمال القتالية) إذا وافق الطرفان على الخطة.

الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالخطة علنيًا.

توقيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجمد خطوط القتال خلال فترة تبادل الرهائن.

انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين وتبادل الأحياء والأموات، وفق ما ورد في الخطة.

تسليم مهام الإدارة المدنية لغزة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف دولي، مع إشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة ترمب، لتشغيل شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال هذه المرحلة.

بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، إزالة الأنقاض، البنى التحتية) دون تدخل من إسرائيل أو حماس في التوزيع، وتسهيل دخول المساعدات عبر معابر مثل رفح وفق آليات حيادية.