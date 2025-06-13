نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني: انهضوا لنيل الحرية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، رسالة للشعب الإيراني، تحثهم على النهوض من أجل "نيل الحرية".

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام عبرية، إن "هدف إسرائيل إزالة الخطر الإيراني وعلى شعب إيران تحقيق هدفه في نيل الحرية".

وأضاف: "نحن في أوج واحدة من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ"، مؤكداً أن "حرب اسرائيل ليست ضد الشعب الإيراني وصراعها ضد عدو مشترك وهو النظام".

وخلص نتنياهو إلى القول: "النظام الإيراني لا يعرف ما الذي أصابه وما الذي سيأتيه مستقبلا"، مردفاً: "النظام الإيراني في مرحلة ضعف غير مسبوقة وهذه فرصة لشعب إيران للوقوف ضده".