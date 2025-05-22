نتنياهو يهاجم 3 دول تحث حماس على القتال إلى "ما لا نهاية"

شفق نيوز/ اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، فرنسا وبريطانيا وكندا، بتشجيع حركة حماس على القتال إلى ما لا نهاية، حيث يأتي ذلك، بعد أن ندّدت الدول الثلاث بـ"أفعال مشينة" لإسرائيل في قطاع غزة.وقال نتنياهو في فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني، يريدون من إسرائيل أن تستسلم وأن تقبل ببقاء جيش حماس وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم وأن يكرروا السابع من أكتوبر/تشرين الأول مرارا وتكرارا".وتابع: "إنهم يشجعون حماس على مواصلة القتال إلى ما لا نهاية".وحذّر ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي، في بيان مشترك، من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة بنيامين نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وإتاحة دخول المساعدات.وكان وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، طالبوا الاثنين الماضي، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري".وصعّدت الدول الاوروبية ضغوطها على إسرائيل لوقف هجومها المكثّف على غزة، وإتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمّر.