نتنياهو يلوح بتجدد الحرب مع إيران: قد يحدث تطور في أي لحظة

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، بتجدد الحرب مع إيران في أي وقت، قائلاً إن الحرب لم تنته، وقد يحدث تطور في أي لحظة.

وأضاف نتنياهو: "نحن في حرب ضد إيران التي تنشر عدم الاستقرار في العالم ولا نملك صديقاً أفضل من الولايات المتحدة".

وكان نتنياهو قد أشار الأربعاء الماضي، إلى استعداد إسرائيل للعودة إلى الحرب مع إيران، قائلاً في تصريحات صحفية: "أمرت الجيش بمواصلة التعزيزات مع احتمال استئناف القتال مع إيران، ونحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".

بدوره، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، موافقة إسرائيل الثلاثاء الماضي على خطط لاستمرار الحرب في إيران ولبنان.

وأضاف: لدينا أهداف جاهزة في إيران، ولن نسمح لها بمكاسب في الملف النووي ومضيق هرمز.

وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أفادوا في وقت سابق، بأن الحرب مع إيران قد تستأنف خلال الأيام المقبلة.

من جهته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، تهديداته لإيران، واصفاً الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد بأنها "الفرصة الأخيرة" أمام طهران للموافقة على اتفاق مع واشنطن.

في المقابل، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن طهران لم تحسم بعد إرسال فريق تفاوضي، مؤكدة أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تُجرى ما دام إعلان ترمب بشأن "الحصار البحري" لإيران قائماً.

كما أفاد مسؤولون باكستانيون بتشديد الإجراءات الأمنية في إسلام آباد استعداداً لاستضافة محادثات محتملة بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترمب تتوقع "انفراجة" في المفاوضات الجارية مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.