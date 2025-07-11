نتنياهو يلمح بوجود اتفاق مع ترامب بشأن غزة: الصفقة ستكون قريباً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، فيما أشار إلى امكانية الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأميركية المحافظة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب".

وعبر عن أمله بـ "التوصل إلى صفقة خلال أيام"، مبيناً أنه "لا يزال لدينا نحو 50 رهينة، 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة".

وأضاف أن "هناك الآن اتفاقا يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 رهائن مبدئيا وتسليم حوالي نصف الجثث، وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى".

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الدوحة يوم الأحد الماضي.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن، الأسبوع الماضي، مؤكداً خلالها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.