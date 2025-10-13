نتنياهو يلغي مشاركته في قمة شرم الشيخ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم حضوره إلى قمة شرم الشيخ بشأن اتفاق السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت الرئاسة المصرية، مشاركة كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، إنه "سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".